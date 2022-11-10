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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Пике: «Я не оскорблял мать арбитра»

10 Ноября 2022 • 18:41 Комментировать

Херард Пике не выходил на поле в матче с «Осасуной», но был удалён после претензий к арбитру в перерыве. Сообщалось, что в ходе беседы с Хилем Мансано Пике позволил себе оскорбление в адрес его матери. Футболист опроверг эту информацию.

«Я не оскорблял его мать. Меня задело судейство. Первой жёлтой карточки для Левандовски не было, углового не было, потом фол на Алонсо… это не решения 50/50. Все видели, что было с угловым.

Вы можете увидеть на видео, как я сказал судье, что он постоянно свистит против нас. Я был удивлён, что он удалил меня за это. В Премьер-лиге такое позволяют. После удаления я пошёл в раздевалку, и один из наших игроков крикнул в раздевалке оскорбительную фразу. Судья услышал её и решил, что это сказал я в его адрес», - объяснения Пике приводит Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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