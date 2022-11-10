Всё идёт к тому, что Мемфис Депай сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщает Fichajes, следующим клубом нидерландского вингера может стать «Севилья». Андалузцы сейчас переживают непростые времена, и подписание Депая может быть интересным вариантом для клуба.

Действующий контракт Мемфиса Депая с «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона. В такой ситуации каталонскому клубу будет выгодно расстаться с нидерландцем уже зимой, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги.

28-летний Мемфис Депай оценивается экспертами портала transfermarkt в 20 миллионов евро.