​Игрок «Барселоны» назвал судью «тупым», но не был наказан

В матче против «Осасуны» красные карточки могли получить не только Роберт Левандовски и Херард Пике. Оказывается, оскорблениями в адрес арбитра отметился не только Пике, но ещё и нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

«Ты тупой, ты тупее, чем...» - такой фразой отметился Торрес перед началом второго тайма. Эти слова футболист «сине-гранатовых» адресовал одному из членов бригады Хиля Мансано.

Несмотря на сказанное, Ферран Торрес не был никак наказан. Обо всей этой истории рассказывает телеграм-канал «КГБ (Как говорит Бобров)», приводя видео из подтрибунного помещения.

Напомним, что «Барселона» обыграла «Осасуну» со счётом 2:1.