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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» может уволить Сетьена спустя две недели после назначения

10 Ноября 2022 • 11:23 Комментировать

64-летний испанский специалист Кике Сетьен может покинуть пост главного тренера «Вильярреала». Об этом рапортуют журналисты Cope.

Согласно сведениям источника, руководство клуба недовольно результатами команды при нынешнем наставнике.

Сетьен занял пост главного тренера «жёлтой субмарины» 25 октября. При нем команда потерпела три поражения, один раз сыграла вничью и отпраздновала одну победу.

После 14 туров Ла Лиги «Вильярреал» набрал 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч команда Сетьена проведет против «Санты Амальи» в Кубке страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Кике Сетьен
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