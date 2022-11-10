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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» думает уволить Симеоне и уже рассматривает двух кандидатов ему на замену

10 Ноября 2022 • 11:10 Комментировать
Альмасан
...
Атлетико М
13.11 00:00

Мадридский «Атлетико» рассматривает увольнение главного тренера Диего Симеоне. По информации от журналиста Николо Скиры, руководство «матрасников» думает пригласить вместо аргентинца наставника сборной Испании Луиса Энрике или же бывшего тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

«Атлетико» уже 5 матчей подряд не побеждает во всех турнирах. Также команда вылетела из Лиги чемпионов, не справившись на групповом этапе с «Порту», леверкузенским «Байером» и «Брюгге».

Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. С тех пор команда под руководством аргентинца дважды брала чемпионат Испании и в Лигу Европы, а также дважды играла в финале Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Маурисио Почеттино Луис Энрике
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АЛЬМАСАН АТЛЕТИКО М
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