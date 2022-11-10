«Барселона» хочет купить бразильского защитника

Защитник «Альмерии» Кайки, который минувшим летом перебрался в испанский клуб из бразильского «Сантоса», попал в сферу интересов одного из грандов Ла Лиги. В подписании игрока заинтересована каталонская «Барселона».

Согласно сведениям журналистов Diario Sport, «сине-гранатовые» следят за выступлениями Кайки в нынешнем сезоне. Не исключено, что в ближайшем будущем стороны проведут переговоры по трансферу футболиста.

Контракт 18-летнего центрального защитника с «Альмерией» рассчитан до середины 2028 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость бразильца оценивается в восемь миллионов евро.