Пике рассказал, будет ли бороться за место президента «Барселоны»

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике, недавно объявивший о завершении игровой карьеры, высказался насчет борьбы за пост президента «сине-гранатовых».

«Стану ли я президентом «Барселоны»? Пока не думаю об этом. У меня сейчас много других дел. Но я хотел бы помочь клубу всей своей жизни, чем смогу», - передает слова испанца Barca Universal.

В настоящий момент пост президента каталонского гранда занимает Жоан Лапорта. Следующие выборы состоятся в 2025 году.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» набрала 37 очков после 14 туров и занимает первое место в турнирной таблице.