Анчелотти: «Иногда кажется, что Винисиус провоцирует соперников»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о манере игры форварда команды Винисиусе Жуниоре.

«Согласен, иногда кажется, что Жуниор провоцирует соперников. Но именно он в нашей команде зарабатывает больше всего фолов. Ему нужно становиться лучше, ведь провокация – это явно не фэйр-плей. Нужно выходить на поле, чтобы в первую очередь играть, а не провоцировать. Провокация – это ненормальное явление», - передает слова итальянского тренера газета Marca.

В текущем сезоне Ла Лиги бразильский нападающий отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 13 проведенных встречах.