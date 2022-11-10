Пике: «Люди теряют интерес к футболу, но Суперлига – не решение, нужно менять правила игры»

Завершающий игровую карьеру Херард Пике высказался о необходимости перемен в футболе.

35-летний испанец считает, что игра нуждается в изменениях, но не одобряет проект Суперлиги, продвигаемый президентом «Реала» Флорентино Пересом: «Людям больше не интересны матчи, они предпочитают смотреть в свои смартфоны. Я согласен со многими словами Переса на этот счёт, но не думаю, что Суперлига – это решение проблемы. Сам проект был презентован очень некачественно, что меня удивило.

Мы должны изменить правила футбола, чтобы привлечь внимание аудитории, нынешний продукт уже устарел. Матчи по 90 минут – слишком долго, привлекать молодёжь к просмотру становится всё труднее», – заявил Пике.