Пике нанес Шакире новый удар по самолюбию

Недавно объявивший о завершении спортивной карьеры футболист Херард Пике снова заставил Шакиру почувствовать себя униженной. Все дело в том, что он поцеловал на глазах у бывшей избранницы свою молодую любовницу. Интересно, что футболист сделал это при большом скоплении публики. Новость об этом сообщило накануне издание Hollywood Life.

Случилось все на домашнем стадионе «Барселоны», после последнего матча Херарда в Каталонии. После победы «сине-гранатовых» над «Аьмерией» (2:0) к Пике подбежала с поздравлениями его 23-летняя любовница Клара Чиа Марти, из-за которой он ушел от Шакиры.

Самое интересное, что очевидцы увидели не просто безобидный поцелуй в щечку, а подарил ей долгий и страстный поцелуй, после чего крепко прижал девушку к груди. Во время трансляции матча комментатор несколько раз приближал камеру к Херарду и его спутницы, так что невольными зрителями этой сцены стали Шакира и ее сыновья от Пике – 9-летний Милан и 7-летний Саша.

Все дело в том, что Шакира сама привела детей на последний домашний матч отца, чтобы они понаблюдать за важнейшим событием в жизни Пике, но никак не ожидала увидеть подобное. Впрочем, артистка не стала никак комментировать публичную сцену, однако, как утверждают друзья певицы, она почувствовала себя оскорбленной, поскольку при расставании она попросила Пике подождать хотя бы год, прежде чем делать свой роман публичным.

Как бы там ни было, футболист проигнорировал просьбу бывшей супруги и всего через два месяца после расставания дал понять, что его сердце занято. Он привез любовницу на музыкальный кинофестиваль, где не стеснялся проявлять нежные чувства к своей новоиспеченной спутнице.