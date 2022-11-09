​Из-за беседы Сетьена с игроками тренировка «Вильярреала» началась на два часа позже

После назначения Кике Сетьена главным тренером «Вильярреал» один раз сыграл вничью и трижды проиграл. Фанаты «подводников» уже успели призвать тренера уйти в отставку.

Как сообщает COPE, вторничная тренировка «Вильярреала» началась не в 10:30, как планировалось, а в 12:40. Задержка была связана с разговором между Кике Сетьеном и футболистами в раздевалке.

Источник отмечает, что после беседы с футболистами Кике Сетьен на занятии выглядел апатичным и отстранённым. Позже на пресс-конференции тренер сказал, что всегда сложно привносить что-то новое после прихода в команду. По словам Сетьена, об увольнении он не думает.