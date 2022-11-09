Левандовски заявил, что предстоящий год станет успешным для «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился эмоциями от своего прибытия в каталонском клубе.

«Я очень рад находиться в составе «Барселоны». Следующий год будет очень важным и хорошим для команды. Нужно немного потерпеть, потому что сейчас мы на пути строительства» — цитирует Sport.es слова Левандовски.

Футболист заявил, что ему нравится забивать голы и в этом году он будет стараться выиграть «Золотую бутсу», но на первом месте всегда остаются командные достижения.

В этом сезоне 34-летний нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.