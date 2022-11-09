​Иньиго Мартинес высказался о своём будущем на фоне интереса «Барселоны»

Действующий контракт Иньиго Мартинеса с «Атлетиком» из Бильбао истекает в конце сезона. Поговаривали, что летом футболист перейдёт в «Барселону» как свободный агент, однако уход Херарда Пике вынуждает каталонцев прилагать усилия по трансферу Мартинеса уже в зимнее трансферное окно. Сам футболист высказался на этот счёт.

«Я счастлив здесь, мне очень комфортно. Скажем так, моё будущее ещё не определено, и сейчас не то время, когда нужно это обсуждать. Я избегаю таких разговоров.

Идут переговоры, этим вопросом занимаются мои представители. Они делают всё возможное и для меня, и для «Атлетика», - цитирует Мартинеса Goal.com.