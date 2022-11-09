​Стало известно, за какие слова судья удалил Пике

Херард Пике провёл прощальный матч за «Барселону» на «Камп Ноу», но при этом попал в заявку на следующую игру против «Осасуны», оставшись в запасе. Правда, в перерыве защитник получил красную карточку за разговоры с арбитром.

В сеть просочилась информация о том, за какие именно слова арбитр Хиль Мансано удалил Херарда Пике.

«Ты видел угловой? Вы судья, который ****** [«убивал» - в данном контексте] нас больше всего. Ты грёбаный позор, иди на *** [мужской половой орган]», - сказал Пике, которого цитирует портал Goal.

Напомним, что «Барселона» обыграла «Осасуну» со счётом 2:1.