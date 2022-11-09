Пике намерен свергнуть Лапорту с поста президента «Барселоны»

Защитник Херард Пике, недавно объявивший о завершении игровой карьеры, планирует в скором будущем стать новым президентом каталонской «Барселоны». О намерениях 35-летнего спортсмена стало известно журналистам портал Sport.es.

Источник утверждает, что Пике уже начал собирать команду для следующих выборов президента «сине-гранатовых». Выборы должны состояться в 2025 году. В настоящий момент пост президента «Барселоны» занимает Жоан Лапорта.

Херард является воспитанником футбольной академии каталонского клуба. В прошлый уик-энд он провел прощальный матч за «сине-гранатовых».