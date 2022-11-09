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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема может пропустить старт ЧМ-2022

09 Ноября 2022 • 11:21 Комментировать

Обладатель «Золотого мяча», нападающий «Реала» Карим Бензема рискует не восстановиться к старту чемпионата мира – 2022. Об этом рапортует Lequipe.

Согласно информации источника, 34-летний футболист не сыграет в предстоящем поединке «королевского» клуба против «Кадиса» из-за травмы. Во Франции не верят, что Бензема успеет восстановиться к первому матчу «трёхцветных» на мундиале. Франция проведет стартовую встречу групповой стадии с Австралией 22 ноября.

В текущем сезоне Ла Лиги опытный нападающий сыграл семь поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Сборная Франции
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