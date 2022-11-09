Рафинья рассказал, как забил победный гол «Осасуне»

Атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья Диас высказался о своем голе в ворота «Осасуны» во вчерашнем поединке 14-го тура чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» отпраздновали волевую победу со счетом 2:1.

«В такие моменты нужно очень быстро принимать решения. Именно это я и сделал. Де Йонг отдал хороший пас, затем я убежал и дождался подходящего момента для удара», - передает слова бразильского футболиста Barca Time.

Благодаря вчерашнему успеху «сине-гранатовые» набрали 37 баллов и продолжают лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. Каталонцы опережают мадридский «Реал» на пять очков.