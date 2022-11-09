Хави оценил работу судей, удаливших Левандовски и Пике

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал работу судейской бригады на матче 14-го тура испанской Ла Лиги против «Осасуны». В прошедшей встрече были удалены нападающий Роберт Левандовски, а также защитник Херард Пике, находившийся на скамейке запасных.

«Удаления наших игроков? Эти решения отражают суть игры. В этом матче против нас принимались несправедливые решения. Судьи так отработали в этих моментах, мне больше нечего добавить по этому поводу», - цитирует специалиста Barca Times.

Напомним, что матч завершился волевой победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1.