Хави объяснил, почему Пике вернулся в заявку «Барселоны»

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес объяснил, почему центральный защитник Херард Пике, который завершил карьеру, был включен в заявку команды на вчерашний поединок Ла Лиги против «Осасуны».

«Пике? Я рассчитывал на помощь Херарда в этой игре, потому что у нас возникли проблемы с защитной линией. У многих игроков травмы. Нам было неприятно, когда Херарда удалили за споры с арбитром», - передает слова специалиста Barca Times.

Вчерашний матч завершился волевой победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1. Напомним, что «Барселона» добыла три балла вдесятером, ведь в первом тайме с поля был удален нападающий Роберт Левандовски.