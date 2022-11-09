Левандовски грозит дисквалификация на три матча

Лидеру атакующей линии каталонской «Барселоны» Роберту Левандовски грозит дисквалификация за неспортивное поведение во вчерашнем поединке Ла Лиги против «Осасуны» (2:1), сообщает El Parttidazo de Cope

Польский голеадор был удален с поля в середине первого тайма после второй желтой карточки. Как говорится в протоколе матча, нападающий, покидая поле, показал нелицеприятный жест в сторону рефери. В связи с этим Роберта могу дисквалифицировать на три матча.

В текущем сезоне чемпионата Испании нападающий принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и четыре результативные передачи.