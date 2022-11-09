Левандовски отреагировал на победу «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски опубликовал сообщение в социальных сетях после гостевой победы над «Осасуной» в поединке 14-го тура чемпионата Испании. Поляк был удален с поля в этой встрече.

«Мои поздравления команде. Отличная работа», - говорится в публикации 34-летнего бомбардира.

Напомним, что встреча завершилась волевой победой подопечных Хави Эрнандеса со счетом 2:1.

По итогам 14 туров «Барселона» набрала 37 баллов и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонцы опережают идущий вторым мадридский «Реал» на пять очков.