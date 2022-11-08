Уход Херарда Пике вынуждает «Барселону» искать варианты по усилению позиции центрального защитника. Приоритетом для каталонского клуба является Иньиго Мартинес, который выступает за «Атлетик» из Бильбао. «Сине-гранатовые» могут подписать этого игрока летом как свободного агента. Что касается зимы, то трансфер возможен, если баски существенно снизят цену.

Планом Б для «Барселоны» является защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт. Об этом на своих страницах рассказывает AS.

Осуществить трансфер Лапорта будет куда сложнее, однако в «Барселоне» понимают, что эта сделка была бы куда более эффективной в долгосрочной перспективе.