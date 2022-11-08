Перес признан лучшим президентом года в футболе

Во время церемонии вручения наград Golden Boy 2022 был назвал лучший президент футбольного клуба. Им стал руководитель мадридского «Реала» Флорентино Перес, об этом сообщает пресс-служба сливочных.

В прошлом сезоне мадридский гранд стал чемпионом Ла Лиги, а также триумфатором Лиги чемпионов. В финальном матче еврокубка «Реал» минимально переиграл английский «Ливерпуль» - 1:0. Единственный гол забил бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

В этом сезоне чемпионата Испании «королевский» клуб занимает второе место после 13 туров. «Реал» в Лиге чемпионов уверенно вышел в 1м/8 финала, где сыграет против «Ливерпуля».