Энрике может возглавить испанский топ-клуб после ЧМ-2022

Наставник национальной сборной Испании Луис Энрике может сменить место работы после завершения чемпионата мира – 2022. Как сообщает El Confidencial, специалист покинет «красную фурию» независимо от результата на мундиале.

Новым местом работы 52-летнего тренера может стать мадридский «Атлетико». Энрике рассматривается в качестве замены аргентинцу Диего Симеоне, под руководством которого команда провалилась в Лиге чемпионов, впервые в своей истории заняв последнее место на групповом этапе.

В Ла Лиге «матрасники» занимают» третье место. В ближайшем матче мадридцы на выезде встретятся с «Мальоркой».