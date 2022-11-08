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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гути раскритиковал Бензема из-за пропуска дерби с «Райо Вальекано»

08 Ноября 2022 • 12:45 Комментировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути остался недоволен тем, что нападающий Карим Бензема пропустил вчерашнее дерби с «Райо Вальекано». В прошедшем матче «королевский» клуб потерпел сенсационное поражение со счетом 2:3.

«Мне непонятно это решение. Месси играет, Левандовски - тоже, как и многие другие футболисты. Всегда есть риск получить травму и не поехать на большой турнир. Но нельзя подводить свою команду. Все хотят сыграть на мундиале, однако клуб должен быть на первом месте», - цитирует испанца Onze Mondial.

ЧМ-2022 стартует в Катаре 20 ноября. Сборная Франции сыграет на групповом этапе с Данией, Тунисом и Австралией.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Гути
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