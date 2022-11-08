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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике попал в заявку «Барселоны» на матч с «Осасуной»

08 Ноября 2022 • 09:52 Комментировать

Каталонская «Барселона» представила заявку на гостевой поединок 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны». Встреча состоится сегодня, 8 ноября.

Примечательно, что в заявочный лист «сине-гранатовых» попал центральный защитник Херард Пике, который в минувший уик-энд объявил о завершении карьеры. Его включение связано с кадровыми проблемами в составе команды. Из-за повреждений сегодняшний матч пропустят Жюль Кунде, Рональд Араухо и Серхи Роберто.

В нынешнем сезоне Ла Лиги 35-летний Пике провел шесть поединков, в которых три раза был наказан желтыми карточками.

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Барселона Херард Пике
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