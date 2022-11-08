Пике попал в заявку «Барселоны» на матч с «Осасуной»

Каталонская «Барселона» представила заявку на гостевой поединок 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны». Встреча состоится сегодня, 8 ноября.

Примечательно, что в заявочный лист «сине-гранатовых» попал центральный защитник Херард Пике, который в минувший уик-энд объявил о завершении карьеры. Его включение связано с кадровыми проблемами в составе команды. Из-за повреждений сегодняшний матч пропустят Жюль Кунде, Рональд Араухо и Серхи Роберто.

В нынешнем сезоне Ла Лиги 35-летний Пике провел шесть поединков, в которых три раза был наказан желтыми карточками.