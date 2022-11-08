«Барселона» нашла нового правого защитника

19-летний защитник Арнау Мартинес, правами на которого владеет «Жирона», может продолжить карьеру в топ-клубе испанского чемпионата. Как информирует портал Goal.com, заинтересованность в переходе талантливого игрока проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» рассматривают Мартинеса на место правого латераля.

В текущем сезоне Арнау поучаствовал в десяти поединках за «Жирону», в которых отметился двумя забитыми мячами. Срок действующего трудового договора игрока рассчитан до середины 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.