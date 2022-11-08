Винисиус - о ЧМ-2022: «Бразилия отправится в погоню за шестым титулом»

Звездный бразильский нападающий Винисус Жуниор, выступающий на клубном уровне за мадридский «Реал», намерен побороться со своей национальной сборной за победу на грядущем чемпионате мира – 2022.

«Я уже начинаю ощущать атмосферу чемпионата мира. Это очень приятный момент. Мы намерены отправиться в погоню за шестым титулом для Бразилии. Хотим принести счастье нашему народу», - оставил сообщение форвард в своих социальных сетях.

Мундиаль стартует в Катаре 20 ноября и завершится 18 декабря. На групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии встретится с национальными командами Камеруна, Сербии и Швейцарии.