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Эден Азар принял решение о своём будущем

08 Ноября 2022 • 08:48 Комментировать

Звездный полузащитник Эден Азар, у которого не получилось заиграть в мадридском «Реале», может сменить место работы в январское трансферное окно. Как сообщает газета Marca, 31-летний бельгиец хочет перейти в команду, где будет получать стабильную игровую практику.

Ранее в европейской прессе появилась информация об интересе к Эдену из АПЛ. Оформить трансфер хавбека хочет «Ньюкасл», который в этом сезоне борется за самые высокие места.

Азар связан контрактными обязательствами с «королевским» клубом до середины 2024 года. Трансферная стоимость бельгийца составляет 7,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл шесть матчей за «Реал», забил гол и сделал результативный пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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