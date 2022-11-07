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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фанаты «Вильярреала» призывают Сетьена уйти в отставку – тренер провёл 4 матча

07 Ноября 2022 • 19:22 Комментировать (1)

В конце октября Кике Сетьен вернулся к тренерской работе после перерыва длиной в два года и два месяца. 64-летний специалист принял «Вильярреал» после решения Унаи Эмери отправиться в английскую «Астон Виллу».

Под руководством Сетьена «Вильярреал» успел провести четыре матча. Первый из них завершился вничью, а три последующие были проиграны с общим счётом 0:6.

В воскресенье «Вильярреал» на своём поле уступил «Мальорке» с результатом 0:2. По ходу игры фанаты «подводников» призывали Кике Сетьена уйти в отставку.

«Кике, уходи сейчас», - скандировали болельщики, судя по информации AS.  

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Кике Сетьен
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Комментарии (1)
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ARTUR
07 Ноября 2022 в 19:25
Более чем странное назначение , кроме как загубить клуб ничего у него не получиться.. мне его жаль..но это точно не его тема..
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