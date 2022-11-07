​Фанаты «Вильярреала» призывают Сетьена уйти в отставку – тренер провёл 4 матча

В конце октября Кике Сетьен вернулся к тренерской работе после перерыва длиной в два года и два месяца. 64-летний специалист принял «Вильярреал» после решения Унаи Эмери отправиться в английскую «Астон Виллу».

Под руководством Сетьена «Вильярреал» успел провести четыре матча. Первый из них завершился вничью, а три последующие были проиграны с общим счётом 0:6.

В воскресенье «Вильярреал» на своём поле уступил «Мальорке» с результатом 0:2. По ходу игры фанаты «подводников» призывали Кике Сетьена уйти в отставку.

«Кике, уходи сейчас», - скандировали болельщики, судя по информации AS.