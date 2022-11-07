Завершивший карьеру Пике может вернуться в состав «Барселоны»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике, объявивший в минувший уик-энд о завершении карьеры, может вернуться на поле. Как сообщает Football-Espana, 35-летнего ветерана могут задействовать в предстоящем поединке против «Осасуны» из-за кадровых проблем.

Источник отмечает, что Жюль Кунде не успевает восстановиться после повреждения, что делает выбор наставника команды Хави Эрнандеса достаточно ограниченным. Чтобы не рисковать, Пике может попасть в заявку команды на эту игру.

Матч «Осасуна» - «Барселона» состоится во вторник, 8 ноября. Начало – 22:30 по мск.