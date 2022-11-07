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Чемпионат Испании. Ла Лига

Раскрыты детали ухода Месси из «Барселоны»

07 Ноября 2022 • 12:35 Комментировать (1)

Журналист Гильем Балаге раскрыл детали переговоров между каталонской «Барселоной» и нападающим Лионелем Месси о новом трудовом соглашении в 2021 году.

Во время общения с президентом клуба Жоаном Лапортой сторона аргентинца дала согласие на снижение заработной платы на 75% от первого года и на 50% на последующий срок. Единственным требованием Месси было усиление состава команды. 34-летний игрок хотел, чтобы клуб снова смог конкурировать на самом высоком уровне. При этом даже это не было самым важным для Лео, он просто хотел остаться в родной команде.

Контракт между сторонами был согласован и ожидалось официальное подтверждение. Но Лапорта спустя некоторое время поменял свое решение. Он заявил агенту Месси: «Мне больше не интересен контракт Лионеля. Все кончено. Я не стану рисковать клубом. Буду делать то, что хочу». Такое решение президента было обусловлено финансовыми проблемами клуба. «Сине-гранатовые» не могли позволить себе ранее согласованные с Месси условия.

После такого ответа Лионель понял, что его дни в клубе сочтены. Аргентинец спустя некоторое время перешел в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта
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Комментарии (1)
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ARTUR
07 Ноября 2022 в 13:12
Ни одна команда так не ,,усиливалась,, как Барса
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