«Барселона» предлагает новый контракт Бальде

Воспитанник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде может заключить новое трудовое соглашение с «сине-гранатовыми». Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Николо Скира, руководство клуба готово пролонгировать сотрудничество с 19-летним игроком до середины 2027 года.

Представители каталонского гранда уже вступили в переговоры с агентом Бальде и предложили свои условия. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне талантливый защитник провел 11 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился тремя голевыми передачами и одной желтой карточкой.