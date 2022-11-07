Воспитанник «Реала»: «Всегда мечтал играть за «Барселону»

Фланговый защитник Маркос Алонсо, который является воспитанником академии мадридского «Реала», заявил о том, что давно мечтал поиграл за принципиального соперника «сливочных» - каталонскую «Барселону».

«На протяжении карьеры я всегда мечтал оказаться в «Барселоне». Это моя любимая команда с детства. Я без особого желания проходил просмотр в «Реале».

Почему покинул «Челси»? Я просто решил выйти из зоны комфорта. Иногда стоит рискнуть», - передает слова защитника Sport.es.

Напомним, что Маркос находился в системе мадридского гранда с 1999 по 2010 год. Затем он поиграл в Италии и Англии.