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Чемпионат Испании. Ла Лига

Воспитанник «Реала»: «Всегда мечтал играть за «Барселону»

07 Ноября 2022 • 10:35 Комментировать

Фланговый защитник Маркос Алонсо, который является воспитанником академии мадридского «Реала», заявил о том, что давно мечтал поиграл за принципиального соперника «сливочных» - каталонскую «Барселону».

«На протяжении карьеры я всегда мечтал оказаться в «Барселоне». Это моя любимая команда с детства. Я без особого желания проходил просмотр в «Реале».

Почему покинул «Челси»? Я просто решил выйти из зоны комфорта. Иногда стоит рискнуть», - передает слова защитника Sport.es.

Напомним, что Маркос находился в системе мадридского гранда с 1999 по 2010 год. Затем он поиграл в Италии и Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Маркос Алонсо
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