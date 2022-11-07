Бензема пропустит ближайший матч «Реала»

Нападающий Карим Бензема не поможет мадридскому «Реалу» в поединке 13-го тура испанской Ла Лиги против «Райо Вальекано». Об этом в беседе с журналистами поведал главный тренер команды Карло Анчелотти.

«Бензема не сыграет, пока он не совсем в порядке. Мы думали, что все в норме, но оказалось, что это не так. Поэтому его точно не будет в предстоящем матче», - передает слова итальянского специалиста Marca.

Матч между «Райо Вальекано» и «Реалом» состоится сегодня, 7 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В случае победы подопечные Анчелотти вернутся на первое место в Ла Лиге.