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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бельерин: «Проект «Барселоны» требует времени, чтобы начать давать результат»

07 Ноября 2022 • 09:08 Комментировать

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Эктор Бельерин высказался о проекте «сине-гранатовых».

«Я всегда ориентируюсь на работу Клоппа и Гвардиолы в Англии. Они ведь не побеждали в начале своего пути, однако со временем построили два великих проекта. В «Барселоне» сейчас присутствует энтузиазм. Чтобы начать давать результат, нужно время. Мы полностью доверяем Хави, он отличный тренер для команды», - цитирует Бельерина AS.

После 13 туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует в турнирной таблице. При этом команда провалилась в Лиге чемпионов, вылетев на групповом этапе.

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Барселона Эктор Бельерин
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