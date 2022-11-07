Бельерин: «Проект «Барселоны» требует времени, чтобы начать давать результат»

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Эктор Бельерин высказался о проекте «сине-гранатовых».

«Я всегда ориентируюсь на работу Клоппа и Гвардиолы в Англии. Они ведь не побеждали в начале своего пути, однако со временем построили два великих проекта. В «Барселоне» сейчас присутствует энтузиазм. Чтобы начать давать результат, нужно время. Мы полностью доверяем Хави, он отличный тренер для команды», - цитирует Бельерина AS.

После 13 туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует в турнирной таблице. При этом команда провалилась в Лиге чемпионов, вылетев на групповом этапе.