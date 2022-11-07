Женская «Барселона» разгромила «Реал», забив четыре безответных мяча

В матче восьмого тура испанского чемпионата среди женщин «Барселона» разгромила мадридский «Реал», забив по два мяча в каждом из таймов. «Барселона» вышла вперед уже на четвертой минуте благодаря усилиям Црногоревич, перед свистком на перерыв Патри удвоил преимущество, в начале второй половины встречи Айтана довела счет до крупного, а на 81-й минуте Ролфо поставила точку. После восьми туров у «Барселоны» 24 очка, правда, в этом году команда забивает меньше, чем в прошлом - в среднем около 3,5 голов за матч, хотя в прошлом году эта цифра приближалась чуть ли не к пяти мячам за игру.