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Чемпионат Испании. Ла Лига

Женская «Барселона» разгромила «Реал», забив четыре безответных мяча

07 Ноября 2022 • 07:13 Комментировать

В матче восьмого тура испанского чемпионата среди женщин «Барселона» разгромила мадридский «Реал», забив по два мяча в каждом из таймов. «Барселона» вышла вперед уже на четвертой минуте благодаря усилиям Црногоревич, перед свистком на перерыв Патри удвоил преимущество, в начале второй половины встречи Айтана довела счет до крупного, а на 81-й минуте Ролфо поставила точку. После восьми туров у «Барселоны» 24 очка, правда, в этом году команда забивает меньше, чем в прошлом - в среднем около 3,5 голов за матч, хотя в прошлом году эта цифра приближалась чуть ли не к пяти мячам за игру.

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Реал Мадрид Барселона
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