Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хименес – о кризисе «Атлетико»: «Будем биться за Симеоне до последнего»

06 Ноября 2022 • 21:01 Комментировать
Атлетико М
1:1
Эспаньол
окончен

Мадридский «Атлетико» допустил осечку в матче Ла Лиги против «Эспаньола» (1:1), что усилило давление на рулевого команды Диего Симеоне.

Слухи о приближающемся уходе аргентинского наставника распространились после вылета «матрасников» из еврокубков. Вернувшись на внутреннюю арену, столичный коллектив вновь не оправдал ожиданий.

«Возможно, с нашим моральным состоянием что-то не то, у нас что-то не получается, – цитирует Хосе Хименеса Mundo Deportivo. – Мы сделали всё для победы, но так и не добились её.

Очевидно, что мы поддерживаем Симеоне, мы словно одна семья. Вся наша команда – это одно целое, внутри коллектива нет разногласий. Надеюсь, мы снова начнём выигрывать. Будем продолжать работать и до последнего биться за тренера», – заявил защитник.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Хосе Хименес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Эспаньол Эспаньол
1
1
1.52 4.10 6.90
Видео
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия Валенсия
1
1
1.89 3.55 4.30
Видео
58 мин
Вильярреал Вильярреал
Мальорка Мальорка
0
1
1.59 4.10 6.00
Видео
06.11.22 в 23:00
Бетис Бетис
Севилья Севилья
2.24 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
21:12 · Испания. Ла Лига
Хави одобрит уход Альбы
21:01 · Испания. Ла Лига
Хименес – о кризисе «Атлетико»: «Будем биться за Симеоне до последнего»
20:26 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, нужен ли «Реалу» новый нападающий
20:14 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» не проиграл «Валенсии», проведя почти весь матч вдесятером
18:04 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» ушёл от поражения в матче с «Эспаньолом», проведя около часа в большинстве
16:11 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Пике — лучший центральный защитник эпохи
14:36 · Испания. Ла Лига
Месси не собирается комментировать завершение карьеры Пике
14:17 · Испания. Ла Лига
«Реал» надеется продать Азара после чемпионата мира – 2022
12:49 · Испания. Ла Лига
Альба: «Мы попробуем завоевать трофеи, чтобы посвятить их Пике»
12:08 · Англия. Премьер-лига
Хави нашёл топ-усиление для «Барселоны»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Муса готов вернуться в «Арсенал»
10:26 · Испания. Ла Лига
Альба: «Барселона» сделает всё, чтобы выиграть трофеи»
10:18 · Испания. Ла Лига
Хави высказался о промахе Левандовски
10:12 · Испания. Ла Лига
Неймар попрощался с Пике
08:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» установила рекорд 21-го века в испанском чемпионате по пропущенным голам за 13 туров
Все новости
Рекомендуем