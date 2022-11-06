Хименес – о кризисе «Атлетико»: «Будем биться за Симеоне до последнего»

Мадридский «Атлетико» допустил осечку в матче Ла Лиги против «Эспаньола» (1:1), что усилило давление на рулевого команды Диего Симеоне.

Слухи о приближающемся уходе аргентинского наставника распространились после вылета «матрасников» из еврокубков. Вернувшись на внутреннюю арену, столичный коллектив вновь не оправдал ожиданий.

«Возможно, с нашим моральным состоянием что-то не то, у нас что-то не получается, – цитирует Хосе Хименеса Mundo Deportivo. – Мы сделали всё для победы, но так и не добились её.

Очевидно, что мы поддерживаем Симеоне, мы словно одна семья. Вся наша команда – это одно целое, внутри коллектива нет разногласий. Надеюсь, мы снова начнём выигрывать. Будем продолжать работать и до последнего биться за тренера», – заявил защитник.