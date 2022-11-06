«Атлетико» ушёл от поражения в матче с «Эспаньолом», проведя около часа в большинстве

«Атлетико» провёл очередной противоречивый матч. В воскресенье мадридцы играли дома против «Эспаньола» и около часа провели в большинстве после удаления Леандро Кабреры за фол последней надежды. При этом нельзя сказать, что команда Диего Симеоне была острее противника, к тому же после часа игры она уступала в счете после подачи с правого фланга и скидки Хоселу на Серхи Дардера. Лишь на 78-й минуте Жоау Фелиш на скорости прорвался к воротам и прицельно пробил в ближний угол - 1:1.

«Атлетико» - третий с отставанием от лидера в 10 очков, его соперник находится в одном балле над зоной вылета.