«Атлетико» ушёл от поражения в матче с «Эспаньолом», проведя около часа в большинстве

«Атлетико» провёл очередной противоречивый матч. В воскресенье мадридцы играли дома против «Эспаньола» и около часа провели в большинстве после удаления Леандро Кабреры за фол последней надежды. При этом нельзя сказать, что команда Диего Симеоне была острее противника, к тому же после часа игры она уступала в счете после подачи с правого фланга и скидки Хоселу на Серхи Дардера. Лишь на 78-й минуте Жоау Фелиш на скорости прорвался к воротам и прицельно пробил в ближний угол - 1:1.
«Атлетико» - третий с отставанием от лидера в 10 очков, его соперник находится в одном балле над зоной вылета.
Протокол игры
|62'Дардер Серхи (0:1)
|(1:1) Фелиш Жоау78'
Облак Ян•Молина Науэль•Савич Стефан•Хименес Хосе• 83'Мандава Рейнилду•Льоренте Маркос•Де Пауль Родриго46' (Корреа Анхель (46') •Кондогбия Жоффрей 59'66' (Фелиш Жоау (66') • 87'Карраско Янник66' (Витсель Аксель (66') •Мората Альваро73' (Кунья Матеус (73') •Гризманн Антуан73' (Лемар Тома (73')
Лекомт Бенжамен• 74'Хиль Оскар II88' (Эль Хилали Омар (88') • 90'Калеро Фернандо•Кабрера Леандро• 28'Оливан Бриан 34'56' (Кеддари Вассим (56') •Винисиус Соуза•Баре Кейди35' (Серхи Гомес (35') •Видаль Алеш 85'88' (Лосано Поль (88') •Дардер Серхи•Брайтвайт Мартин 53'56' (Пуадо Хавьер (56') •Хоселу Санмартин
06 ноября. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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