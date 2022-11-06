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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» ушёл от поражения в матче с «Эспаньолом», проведя около часа в большинстве

06 Ноября 2022 • 18:04 Комментировать
Атлетико М
1:1
Эспаньол
окончен

«Атлетико» провёл очередной противоречивый матч. В воскресенье мадридцы играли дома против «Эспаньола» и около часа провели в большинстве после удаления Леандро Кабреры за фол последней надежды. При этом нельзя сказать, что команда Диего Симеоне была острее противника, к тому же после часа игры она уступала в счете после подачи с правого фланга и скидки Хоселу на Серхи Дардера. Лишь на 78-й минуте Жоау Фелиш на скорости прорвался к воротам и прицельно пробил в ближний угол - 1:1.

«Атлетико» - третий с отставанием от лидера в 10 очков, его соперник находится в одном балле над зоной вылета.

Протокол игры  
Атлетико М1:1Эспаньол
  62'Дардер Серхи (0:1)
(1:1) Фелиш Жоау78'  
Облак ЯнМолина НауэльСавич СтефанХименес Хосе  83'Мандава РейнилдуЛьоренте МаркосДе Пауль Родриго 46' (Корреа Анхель ( 46') Кондогбия Жоффрей  59' 66' (Фелиш Жоау ( 66'  87') Карраско Янник 66' (Витсель Аксель ( 66') Мората Альваро 73' (Кунья Матеус ( 73') Гризманн Антуан 73' (Лемар Тома ( 73')
Запасные: Эрмосо МариоДиас СерджиоРегилон СерхиоГрбич ИвоФелипе Аугусто IVГомис Антонио
Лекомт Бенжамен  74'Хиль Оскар II 88' (Эль Хилали Омар ( 88'  90') Калеро ФернандоКабрера Леандро  28'Оливан Бриан  34' 56' (Кеддари Вассим ( 56') Винисиус СоузаБаре Кейди 35' (Серхи Гомес ( 35') Видаль Алеш  85' 88' (Лосано Поль ( 88') Дардер СерхиБрайтвайт Мартин  53' 56' (Пуадо Хавьер ( 56') Хоселу Санмартин
Запасные: Фернандес Альваро IIIГомес ДаниэльЛасо ХосеЭспозито ЭдуРибаудо НикоГарсия Жоан
06 ноября. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Эспаньол Атлетико Мадрид
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