Альба: «Барселона» сделает всё, чтобы выиграть трофеи»

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба высказался о решении одноклубника Херарда Пике завершить карьеру. Матч против «Альмерии» (2:0) стал для 35-летнего футболиста последним за «сине-гранатовых».

«Это очень грустный момент для команды. Жаль, что Пике решил уйти, он очень много сделал для «Барселоны». Будем сильно скучать по Херарду. Теперь сделаем все, чтобы выиграть трофеи. Хотим посвятить их Пике», - передает слова Альбы Mundo Deportivo.

После 13 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 34 балла и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Реал» на два пункта.