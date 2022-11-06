Хави высказался о промахе Левандовски

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о домашней победе над «Альмерией» (2:0) в поединке 13-го тура чемпионата Испании.

«Я могу назвать этот поединок одним из самых лучших в сезоне. Мы научились доводить атаки до логического завершения. Промах Левандовски? Да, он не смог отличиться голом, но у на есть другие игроки, которые умеют забивать», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

В прошедшем матче победу «Барселоне» принесли голы Усмана Дембеле и Френки де Йонга.

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Хави поднялись на первое место, сместив на вторую строчку «Реал», имеющий матч в запасе.