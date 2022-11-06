Неймар попрощался с Пике

Бразильский нападающий Неймар, выступающий сейчас в чемпионате Франции за «ПСЖ», отреагировал на завершение карьеры экс-одноклубника по «Барселоне» Херарда Пике. Накануне 35-летний испанский игрок провел прощальный поединок за «сине-гранатовых». На «Камп Ноу» каталонцы одолели «Альмерию» со счетом 2:0.

«Пике навсегда», - оставил сообщение 30-летний нападающий в своих социальных сетях.

Херард Пике является воспитанником академии «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» он выступал с 2008 по 2022 год. Вместе с каталонским градом он стал обладателем 30 трофеев.