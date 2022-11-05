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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда «Барселона» попрощается с Пике

05 Ноября 2022 • 11:56 Комментировать

Объявлена дата прощания каталонской «Барселоны» с ветераном команды Херардом Пике, принявшим решение завершить игровую карьеру в возрасте 35 лет.

Как информируют журналисты Mundo Deportivo, церемония состоится перед сегодняшним поединком чемпионата Испании против «Альмерии».

Пике – воспитанник футбольной академии «Барселоны». За основную команду защитник выступал с 2008 года. Вместе с каталонским коллективом Херард стал обладателем 30 трофеев.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата опытный защитник провел пять поединков, в которых получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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