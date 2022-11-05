Стало известно, когда «Барселона» попрощается с Пике

Объявлена дата прощания каталонской «Барселоны» с ветераном команды Херардом Пике, принявшим решение завершить игровую карьеру в возрасте 35 лет.

Как информируют журналисты Mundo Deportivo, церемония состоится перед сегодняшним поединком чемпионата Испании против «Альмерии».

Пике – воспитанник футбольной академии «Барселоны». За основную команду защитник выступал с 2008 года. Вместе с каталонским коллективом Херард стал обладателем 30 трофеев.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата опытный защитник провел пять поединков, в которых получил три желтые карточки.