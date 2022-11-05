Бензема: «Трансфер в «Реал» был трудным для меня»

Звездный нападающий Карим Бензема вспомнил о своем переходе в мадридский «Реал» в 2009 году.

«Это был трудный трансфер для меня. Я прибыл в Мадрид и не знал местного языка. У меня было два варианта: либо бороться, либо возвращаться во Францию. Я выбрал первый. Подписав соглашение с «Реалом», я осуществил свою мечту», - приводит слова 34-летнего футболиста Madrid Universal.

В этом году Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

На счету французского форварда пять забитых мячей и одна голевая передача в семи поединках нынешнего розыгрыша чемпионата Испании.