Хави оценил шансы Пике стать президентом «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о шансах защитника команды Херарда Пике стать президентом «сине-гранатовых» в будущем. Ранее опытный игрок анонсировал уход из футбола.

«Может ли Пике стать президентом «Барселоны»? Херард способен на все. У него большие способности, он прирожденный лидер. У меня нет сомнений, что он многого добьется после завершения карьеры», - цитирует специалиста Mundo Deportivo.

Пике – воспитанник футбольной академии «Барселоны». В нынешнем сезоне 35-летний ветеран редко попадает в составе команды. На счету Херарда пять матчей в чемпионате Испании.