Пике может потерять 20 миллионов евро, инвестированных в строительство отеля

Кошмарный для Херарда Пике 2022 год продолжает приносить ему неприятные вести - вслед за разрывом с Шакирой и потерей места в «Барселоне», вынудившим защитника объявить об окончании карьеры, появилась новость о том, что Херард может остаться без 20 миллионов евро, которые он инвестировал в строительство отеля в Малаге.

Для этого экс-защитник «Барселоны» купил большой участок земли за 20 миллионов евро, но в ходе подготовительных работ на участке были обнаружены могилы периода средневековья, и теперь он может быть превращен в археологический участок, и построить там отель у Пике не получится. Что будет с вложенными деньгами - вопрос пока что открытый.