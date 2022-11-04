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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Определены даты полуфиналов Суперкубка Испании

04 Ноября 2022 • 15:52 Комментировать

На страницах официального сайта Испанской королевской федерации футбола была опубликована информация о Суперкубке Испании. Мини-турнир с участием четырёх команд пройдёт в начале следующего года в Саудовской Аравии, о чём уже было известно.

Теперь были обнародованы даты полуфиналов Суперкубка. 11 января сыграют «Реал» и «Валенсия», а 12 января – «Бетис» и «Барселона».

Финальная битва за суперкубок Испании пройдёт 15 января.

Напомним, что суперкубок Испании разыгрывают две лучшие команды чемпионата Испании, а также финалисты национального кубка.

Действующим обладателем суперкубка Испании является «Реал».

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Реал Мадрид Валенсия Бетис Барселона
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