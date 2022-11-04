​«Барселона» попытается подписать Иньиго Мартинеса уже в январе

Иньиго Мартинес должен стать игроком «Барселоны». Вопрос лишь в том, когда это произойдёт. В Испании ранее проскакивала информация о том, что «сине-гранатовые» договорились с защитником из «Атлетика» о летнем трансфере на правах свободного агента. Впрочем, внезапный уход Херарда Пике вынуждает каталонцев поторопиться.

Как сообщает на своих страницах Mundo Deportivo, «Барселона» попытается подписать 31-летнего Иньиго Мартинеса уже в зимнее трансферное окно. 50 миллионов евро, которые Херард Пике простит каталонскому клубу по контракту, должны поспособствовать этому трансферу.