Уткин отреагировал на уход Пике из «Барселоны»

Херард Пике внезапно объявил о решении завершить выступления за «Барселону». Субботний матч против «Альмерии» станет для 35-летнего защитника последним на «Камп Ноу». На решение Пике отреагировал известный журналист Василий Уткин.

«Пике уходит. Один из моих любимых игроков. Уходит прямо завтра, посреди сезона. Мне ещё надо подумать, что сказать или написать по этому поводу, что я непременно и сделаю», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Херард Пике является воспитанником «Барселоны». Помимо родного клуба, в своей карьере защитник поиграл за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».