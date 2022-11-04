Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Уткин отреагировал на уход Пике из «Барселоны»

04 Ноября 2022 • 11:05 Комментировать

Херард Пике внезапно объявил о решении завершить выступления за «Барселону». Субботний матч против «Альмерии» станет для 35-летнего защитника последним на «Камп Ноу». На решение Пике отреагировал известный журналист Василий Уткин.

«Пике уходит. Один из моих любимых игроков. Уходит прямо завтра, посреди сезона. Мне ещё надо подумать, что сказать или написать по этому поводу, что я непременно и сделаю», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Херард Пике является воспитанником «Барселоны». Помимо родного клуба, в своей карьере защитник поиграл за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Василий Уткин Херард Пике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.22 в 23:00
Жирона Жирона
Атлетик Б Атлетик Б
3.70 3.35 2.13
Видео
05.11.22 в 16:00
Хетафе Хетафе
Кадис Кадис
2.13 3.15 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
15:52 · Испания. Ла Лига
​Определены даты полуфиналов Суперкубка Испании
15:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» следит за молодым талантом «ПСЖ»
15:20 · Испания. Ла Лига
У Месси холодно реагируют на попытки «Барселоны» навести мосты слухи
15:08 · Испания. Ла Лига
Кроос ответил, какой трофей для него важнее: чемпионат мира или Лига чемпионов
14:11 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересен Фелиш
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» потерпел неудачу в попытках приобрести Канселу
13:51 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» может подписать форварда из АПЛ
13:32 · Англия. Премьер-лига
Эмери хочет переманить в «Астон Виллу» игрока сборной Испании
12:40 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» попытается подписать Иньиго Мартинеса уже в январе
12:35 · Испания. Ла Лига
«Реал» и Асенсио близки к продлению контракта
12:25 · Италия. Серия А
Анчелотти рассказал, что думает о Моуринью
12:22 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «Моя долгосрочная цель – стать капитаном «Реала»
12:02 · Германия. Бундеслига
Джо Коул: «Люди много говорят о Беллингеме, забывая при этом о Вальверде» 2
11:42 · Испания. Ла Лига
Пике простил «Барселоне» более 50 миллионов евро 4
11:34 · Италия. Серия А
В «Реале» высказались о трансфере Хвичи
Все новости
Рекомендуем