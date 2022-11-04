Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Пуч отреагировал на решение Пике

04 Ноября 2022 • 10:58 Комментировать

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Рики Пуч, который сейчас выступает в МЛС за команду «Лос-Анджелес Гэлакси», отреагировал на заявление защитника Херарда Пике о завершении карьеры.

«Хотелось бы поблагодарить Пике за все эти годы. Он является примером для всех каталонцев, которые с ранних лет болеют за «Барселону». Херард приносил им много радостных моментов. Мы опечалены, что он завершает карьеру. Хочу пожелать удачи и до скорой встречи», - передает слова хавбека газета Marca.

Пике – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» Херард выступает с 2008 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Рики Пуч
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.22 в 23:00
Жирона Жирона
Атлетик Б Атлетик Б
3.70 3.35 2.13
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
11:09 · Англия. Премьер-лига
Варан – о завершении карьеры Пике: «Отличный соперник и эталонный центральный защитник»
11:05 · Испания. Ла Лига
Уткин отреагировал на уход Пике из «Барселоны»
10:58 · Испания. Ла Лига
Пуч отреагировал на решение Пике
10:57 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» Мадрид – лучший клуб всех времён»
10:47 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Я ушёл из сборной, так как хотел проводить больше времени с семьёй»
10:22 · Англия. Премьер-лига
Кроос: «Чуамени оставляет больше зон, чем Каземиро, поэтому мне приходится больше защищаться»
10:18 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес может вернуться в Испанию
09:37 · Италия. Серия А
«Реал» не интересовался Хвичей
07:41 · Испания. Ла Лига
На земельном участке звезды «Барселоны» обнаружили 250 могил 3
03:04 · Испания. Ла Лига
Покупка 16-летнего вундеркинда обойдётся «Реалу» в 60 млн евро слухи
02:52 · Англия. Премьер-лига
«Серьёзно?» – Артета заявил, что не знал о решении Пике завершить карьеру
02:42 · Испания. Ла Лига
Кроос: «В 2021 году я думал, что «Реал» недостаточно хорош для победы в Лиге чемпионов»
01:27 · Англия. Премьер-лига
Уход Пике повышает шансы «Барселоны» на покупку Бернарду Силвы 1
01:18 · Испания. Ла Лига
Йерро – об уходе Пике: «Уважаю его решение»
01:07 · Испания. Ла Лига
Рамос прокомментировал решение Пике покинуть «Барселону»
Все новости
Рекомендуем