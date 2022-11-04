Пуч отреагировал на решение Пике

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Рики Пуч, который сейчас выступает в МЛС за команду «Лос-Анджелес Гэлакси», отреагировал на заявление защитника Херарда Пике о завершении карьеры.

«Хотелось бы поблагодарить Пике за все эти годы. Он является примером для всех каталонцев, которые с ранних лет болеют за «Барселону». Херард приносил им много радостных моментов. Мы опечалены, что он завершает карьеру. Хочу пожелать удачи и до скорой встречи», - передает слова хавбека газета Marca.

Пике – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» Херард выступает с 2008 года.